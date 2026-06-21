有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月14日（日）の放送では、有吉が30年前に食べていた“思い出の味”を語りました。（左から）石沢勤、有吉弘行、松崎克俊◆若手芸人時