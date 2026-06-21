秋田朝日放送 仙台管区気象台は21日、東北北部で梅雨入りしたとみられると発表しました。 東北北部は低気圧や前線の影響で雨となっています。この先１週間も前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込みで、仙台管区気象台は21日、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。 東北北部の梅雨入りは平年より６日遅く、去年より２日早くなっています。秋田市も雨の一日となり、日中は雨脚や風が強まる