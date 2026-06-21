サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表ＭＦ伊東純也が、日本時間２１日にチュニジアと対戦に挑み、今大会初ゴールを決めた。この日、後半２４分にゴールを決めた伊東は試合後、自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ初ゴール応援ありがとうございました！」とつづり、手を突き上げたショットや仲間とハイタッチを交わすショットなどを添えた。この投稿にファンからは「最高です！」「めっちゃマークされていた