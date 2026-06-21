矢作厩舎は６月２１日、サウジＣ連覇などＧ１・４勝、Ｊｐｎ１を２勝のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の今秋のローテーションについて、公式Ｘで発表した。アメリカのジョッキークラブゴールドカップ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）で始動し、昨年制したブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メー