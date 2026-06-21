第２８回吉野ヶ里記念は６月２１日、佐賀競馬場でファン投票上位馬を中心とした１１頭が１４００メートルを争った。１番人気に推されたツークフォーゲル（牡６歳、鮫島克也厩舎）が直線で抜け出し、粘るメイショウアイクに１馬身差をつけて優勝。４月の佐賀がばいスプリントに続く重賞２勝目を挙げた。鞍上はホッカイドウ競馬所属の石川倭騎手。同馬はＪＲＡでデビューし３勝を挙げたのち、今年３月に佐賀へ移籍。移籍後４戦３