◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンク・牧原大成は７回無死の中堅の守備で、吉田の左中間二塁打にダイビングキャッチを試みた際に左手を痛めて途中交代した。トレーナーが駆けつける中、本人は交代しない意志を示したが、大事を取ってベンチに退いた。試合後の小久保裕紀監督は「あさってから大丈夫でしょ。手首だと思ったけど指だったから」と説明。右ふくらはぎを痛めて５試