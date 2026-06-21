山西博物院「賀蘭懐古−西夏陵出土文化財展」に展示された文化財。（太原＝新華社配信）【新華社太原6月21日】中国山西省太原市の山西博物院でこのほど、「賀蘭懐古−西夏陵出土文化財展」が始まった。貴重な文化財120点（組）余りを通じ、西夏王朝の歴史と多様な文化の融合を体系的に紹介している。西夏は11〜13世紀にタングート族が中心となって建てた政権で、興慶（現在の寧夏回族自治区銀川市）を首都に宋や遼、金と並び立