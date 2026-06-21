◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同４５位のチュニジアを４―０で下し、勝ち点４に伸ばした。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上の結果を残せば、決勝トーナメント（Ｔ）進出が確定する。＊＊＊＊日本と決勝Ｔ１回戦で対戦する可能性がある王国も日本の動向を気にしている様子だ。日本―チュニジア戦はブラジルで２１日午前