大分市中心部でのパブリックビューイング FIFAワールドカップ2026、日本代表とチュニジア代表との一戦では、大分県内からも大きな声援が送られました。 グループステージ突破に向けて負けられない日本はチュニジアとの戦いに臨みました。 ◆パブリックビューイングに来た人 「日本行くぞー！」 大分市の中心部では、県サッカー協会が主催するパブリックビューイング