運営費の一部を障害者支援のために寄付する空手の大会が大分県別府市で開かれました。 この大分県空手道選手権大会は、選手の技術向上などを目的に新極真会県央支部などが毎年開いているものです。 大会は年代別など合わせておよそ70の部門に分けられています。 2026年は九州各県をはじめ関東などから4歳から61歳までの、延べおよそ600人が参加しました。 参加した選手たちは日頃の鍛錬の成果を発揮しようと真剣に試合に臨