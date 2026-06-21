女優・黒柳徹子（92）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。初めて食べた際に大感動した料理について語る場面があった。「【底なしの胃袋！】徹子が人生初の餃子の王将で爆食！」というタイトルでアップされた動画。スタッフとともに店舗を訪れた徹子はテンションが上がり、なんと21品もの料理を注文していた。そこで「中華料理の思い出」という話題になると、徹子は「生まれて初めて食べたとき“こんなにおいしい食