お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子（53）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、子供のころに大流行したゲーム機に対するこだわりを明かした。この日はマツコ・デラックスと同世代の1972年生まれのタレント、アスリートらが集結。第2次ベビーブームやバブル崩壊、就職氷河期など当時の思い出を語り合った。当時よくやった遊びとして、タレント西田ひかるは「ゲーム＆ウオッチ」を挙げ