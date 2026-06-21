アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの8年ぶりとなる完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の新ビジュアル＆PV、新キャラ情報が発表された。力を求めて暗躍する魔人・篠宮マナ役は上坂すみれが担当する。【動画】強そう！上坂すみれ演じる新キャラ公開された『リリカルなのは』PV解禁されたビジュアルには、先日公開されたビジュアルに、怪しい笑みを浮かべる謎の女性キャラク