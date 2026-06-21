◇セ・リーグ巨人3―5中日（2026年6月21日東京ドーム）巨人はまさかの逆転負けで2カード連続の負け越しとなった。3―0の8回にセットアッパーの大勢が4失点（自責0）。浦田の失策から失点を重ね、右腕は今季初黒星。橋上監督代行は「なかなか、チームを勝たすことができなかった、最後の締めくくりをしっかりできなかったのは、こちらの反省だと思います。本当にファンも含めて勝ち試合だったので申し訳なかったなと思いま