芸能プロダクション大手、アミューズの第48回定時株主総会が21日、東京・両国国技館で行われ、所属アーティストの甲斐翔真（28）、音楽ユニットDiosがライブパフォーマンスを行った。デビュー10周年で、ミュージカル俳優として人気を集める甲斐は、「株主総会で歌わせていただけるなんて、そんなことあるんだと思った」と感激。NHK連続テレビ小説「風、薫る」に軍人役で出演するため短髪で登場し、「朝ドラは夢だったので、芸能活