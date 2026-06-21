6月13日から14日にかけて開催された「88 Special Camp 2026 88 Basketball×福大大濠トロージャンズ」。1988年生まれの篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、湊谷安玲久司朱（元横浜ビー・コルセアーズ他）が立ち上げた88 Basketball主催のもと、バスケ合宿が福岡大学附属大濠高校で行われた。 2年目の開催となった今回、全国100名以上の応募から選抜された30名の