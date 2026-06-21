6月21日（現地時間20日）。フェニックス・サンズの制限なしFA（フリーエージェント）、コリン・ギレスピーが4年4800万ドル（約77億2800万円）で再契約を結ぶ意向だと『ESPN』が報じた。 ギレスピーの代理人たちは、先週末に各チームが自チームのFAたちと交渉できるようになったことを受け、サンズのエグゼクティブたちと契約交渉を行なってきたと同メディアが報じている。 今シ