51,243人収容のエスタディオ・モンテレイが完全に“日本のホーム”と化した。FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節のチュニジア代表戦は4-0と快勝した。スタジアムではキックオフから「ハポン！ハポン！（日本）」の大合唱。多くの日本人サポーターもモンテレイまで駆けつけたが、圧倒的な声量で日本代表を後押しするのはメキシコ人たちだ。「オーレーオレオレオレー！ ハポン！ハポン！」とチャントを歌い、日本