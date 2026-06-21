マラガが8シーズンぶりにプリメーラ（スペイン1部）に戻ってきた。20日、セグンダ・ディビシオン（スペイン2部）の昇格プレーオフ決勝のセカンドレグが行われ、2戦合計2−1で勝利したマラガが2017−18以来のプリメーラ昇格を果たした。先週にホームで行われたファーストレグを0−0のドローで終えたレギュラーシーズン4位のマラガは、同3位のアルメリアのホームに乗り込んだ。試合は前回対戦同様にゴールレスで折り返したが