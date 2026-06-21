ベルギー代表FWジェレミー・ドクが、体調不良によってイラン代表戦を欠場することが決定した。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。FIFAワールドカップ2026でグループEに属するベルギー。今大会の初戦ではエジプト代表と1−1のドロースタートとなっており、現地時間21日に行われるイラン戦では大会初勝利を目指す。だが、この重要な一戦を前に攻撃の主力を担うドクが体調不良によって欠場となることが判明した。ドクは