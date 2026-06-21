日本代表MF堂安律が、『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節のチュニジア代表戦における自身のパフォーマンスについて振り返った。日本は21日（日本時間）、チュニジアとの一戦に臨み、4−0というスコアで快勝。ワールドカップ（W杯）におけるアジア勢最多得点を奪うと共に、チュニジアには2本のシュートしか許さず、枠内シュートは「0」に抑えた。この試合に右ウイングバックとして先発出場した堂安は、押し込む展開の