チュニジア代表戦で完勝を収める要因となった日本代表のボランチコンビがスタッツにおいても傑出した数字を残した。日本代表は日本時間21日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0の快勝を収めた。試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録。後半には伊東純也、上田が追加点を奪うとともに、クリーンシートで試合を締