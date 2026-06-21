ワールドカップ3大会ぶり、実に11試合ぶりのクリーンシートを達成した日本代表。GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）が、チュニジア代表戦を振り帰った。21日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦し、4ー0で快勝を収めた。この試合は初戦のオランダ代表戦から最終ラインは2名変更し、板倉滉、冨安健洋を起用。安定した守備でチュニジア代表の攻撃を跳ね返し、鈴木はほとんどピ