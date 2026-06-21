［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代チュニジアと対戦。４−０で圧勝を飾った。４分に鎌田大地の得点で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なシュートで追加点を奪取。69分に伊東純也、84分に上田がネットを揺らし、“カルタゴの鷲”を粉砕した。チュニジアは、第１節でス