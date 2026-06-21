【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『プロフェッショナルランキング』2時間SPが6月22日よる8時55分から、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成した「日本の最強アニメソングBEST100」が2時間スペシャルで放送される。 ■世界中で愛されるアニメソング！海外のプロならではコメントにも大注目！ 原作が世