2026年6月19日、韓国メディア・ソウル新聞は「日本の地方都市への旅行が人気を集めるなか、これまで東京・大阪などの大都市中心だった韓国人と日本人の出会いが、日本各地の地方都市へと拡大していることが分かった」と報じた。マッチングアプリ「WIPPY（ウィッピー）」を運営するNRISE（エンライズ）のデータによると、日韓の男女のマッチング件数は東京都と大阪府が1位・2位を占めたが、神奈川県、福岡県、奈良県なども上位にラ