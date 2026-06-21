アメリカのバンス副大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議のため、スイスに到着しました。NBCなどによりますと、バンス副大統領は21日、イランとの戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議のためスイスに到着しました。バンス氏は出発前、「核問題やレバノンの停戦問題について進展することを期待する」と述べています。イランの代表団はすでにスイス入りしていて、協議にはアラグチ外相らが出