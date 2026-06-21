「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本４-０チュニジア」（２１日、メキシコ・モンテレイ）大阪市の繁華街・道頓堀では、日本−チュニジア戦終了直後から日本のユニホームを着たサポーターたちが集まり、お祭り騒ぎになった。川にかかる戎橋では、近くで行われていたパブリックビューイングや、スポーツバーなどで観戦していたサポーターが一気になだれ込んだ。太鼓の音とともに「ニッポン」コールが大きくなり、次々