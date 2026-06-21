サッカー日本代表FW・上田綺世の妻でモデルの由布菜月が21日、自身のインスタグラムを更新し、父の日＆パパの活躍を祝福した。【写真】上田綺世の妻・由布菜月がメッセージ0歳我が子の姿も「サッカー FIFAワールドカップ2026」日本代表対チュニジア戦は、4対0で日本が完勝。上田は2ゴール、1アシストの大活躍だった。さらに、この日は父の日。由布は「初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとうー!!」とつづり、