タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。仲良しだという人気お笑い芸人を明かした。MCの「ハナコ」岡部大から「一緒にご飯に行ったりするのは誰が多いんですか」と問われ、辺見は「それこそ上戸彩ちゃんとかは」と打ち明けた。また「あとは芸人さんだとコットンさん。きょんちゃんとかは飲んだり」とも明かし、岡部は「きょんは飲み友なんですか？えみりさんと？なん