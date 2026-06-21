サッカーＷ杯で日本代表がチュニジア戦で勝利した２１日、東京・渋谷スクランブル交差点は、試合終了直後から、群衆が殺到して大混乱となった。１時間半にわたって交差点中央で狂喜乱舞。チャントを歌ってハイタッチ、水をまく人人や、肩車で群衆へ突進する人も。沿道の車上には拡声器を持って誘導する「ＤＪポリス」が２人配置された。最初は「きょうはご覧のように多くの方で盛り上がっております。車道上、どうぞ立ち止ま