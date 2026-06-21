石川県内は、発達した低気圧の影響で、非常に強い風が吹き、金沢では、全国で最も強い風を観測しました。発達した低気圧の影響で、県内は非常に強い風が吹き、金沢では、午後2時すぎに25.5メートルの最大瞬間風速を観測しました。また、羽咋で23.8メートルなど県内5カ所で6月の観測史上最大となりました。22日は、風は緩む見込みですが、夕方までは雨が降る見込みです。