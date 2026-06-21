新日本プロレス２１日の神奈川・相模原大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）が真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）への初出場へ気勢を上げた。今年のＧ１出場メンバーはすでに２０選手中１６選手が発表済み。残る４枠は出場者決定戦によって争われ、ウルフは２３日後楽園大会でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩと激突する。この日の大会では海野翔太＆小島聡とのトリオで、ＹＯＳＨＩ―