ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦から「１番・ＤＨ」で復帰し、２児のパパとなった初戦でいきなり１６号ソロをかっ飛ばした。チームは２―３で敗れ、９回に放った豪快弾も勝利には届かなかったが、真美子夫人の第２子出産に伴う欠場はわずか１試合。すぐさま戦列に戻り、勝利に向けてプレーした。大谷が前日１９日（同２０日）に自身のインスタグラムで公表