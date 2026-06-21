2週間前に保護した時は威嚇の凄かった3兄弟猫。保護主さんの優しさと、メスの子猫が仲間入りしたことで驚きの変化が起こったのだそう。 コメントでは「安心できる場所ってわかって良かった」「すっかり兄妹のよう」といった声が届いています。 【動画：シャーシャーと威嚇がすごかった保護子猫たち→約２週間が経つと…まるで別猫のような"変化"】 ひまわりちゃんが仲間入り YouTubeチャンネル『ねこたま