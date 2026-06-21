キャットハウスといえば、くつろいだり寝たりする場所のイメージですが、どうやら違う猫さんもいるようで…。想定外の使い方に飼い主さんも困惑したそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で5万再生を突破し、「色んな使い方がありますね」「かわいすぎる」「間違ってないと思ってるのが余計可愛い」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫がキャットハウスの中でくつろぐと思ったら…まさかの『使