ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズ（32）が、2023年に「Love On Tour」を終えた後の孤独と、そこから得た教訓について明かした。3月に4作目のアルバム「Kiss All The Time. Disco, Occasionally」をリリースしたハリーは、5月から「Together, Together」ツアーで世界を回っているが、前回のツアー終了直後は自身の状況に対処するのに苦労したという。 【写真】極秘行動もロンドン