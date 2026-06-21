長友が進言した選手ミーティングが勝利の鍵森保一監督率いる日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と戦い、4-0で快勝した。過去1勝しかなかった“魔の2戦目”で、DF長友佑都を中心にチームの意識を統一。選手ミーティングを働きかけ、ロッカールームで声を張り上げた。5大会連続出場の鉄人