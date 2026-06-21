お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が21日にInstagramを更新し、「FIFAワールドカップ」2026北中米大会の日本対チュニジア戦の現地観戦を報告した。【写真】見取り図盛山が激ヤセシャープに！日本が4得点をあげて快勝したチュニジア戦の終了直後に盛山が投稿したのは試合会場で撮影したオフショット。複数公開されている写真には日本から現地に駆けつけたタレントの中山秀征を中央に見取り図の2人が並んだ3ショットや見取