ＭＢＳの山崎香佳アナウンサーが２１日までに自身のインスタグラムを更新。楽屋でのオフショットを披露した。同局系「痛快！明石家電視台」（土曜・午後３時）でアシスタントを務めている山崎アナ。「少し早いですがさんまさんの誕生日祝いを」と共演する明石家さんまと似顔絵入りのバースデーケーキとの写真をアップ。「いつも隣でみていてあまりの元気とパワーに、吸い取られそうになるのを必死で耐えています」とつづった。