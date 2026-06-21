◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表がチュニジアに４―０と快勝し、Ｆ組でオランダと勝ち点と並び、得失点差わずか１の２位につけた。実は今回Ｗ杯の賞金総額は前回大会から５割ほど増えて、総額８億７１００万ドル（約１３９０億円）という歴代最高