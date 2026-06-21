７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の２日目が神奈川・平塚で開催され、２試合の実戦形式が行われた。今春の東京六大学リーグ戦で首位打者を獲得した早大・徳丸快晴外野手（２年＝大阪桐蔭）は、２試合に出場して３打数２安打１本塁打をマーク。１試合目の３回裏には、仙台大・大城海翔投手（３年＝滋賀学園）の直球を