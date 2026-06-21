日本テレビは２１日、早朝から、ほぼぶっ続けで約１４時間サッカー関連の番組を放送した。まず、午前４時４０分からドイツ対コートジボワール戦を中継。続く同７時３０分からの情報番組「シューイチ」でもＭＣ中山秀征が現地に乗り込み、日本サポーターを取材するなど、サッカー一色となった。１０時２５分からの「直前スペシャル」には本田も出演し盛り上げた。ニュースを１５分挟み、１１時４５分からやっと中継がスタート