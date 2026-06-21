「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本はチュニジアに４−０で大勝し、今大会初白星を挙げて１勝１分けの勝ち点４とし、２位につけた。前半に鎌田大地（クリスタルパレス）が先制し、上田綺世（フェイエノールト）が追加点。後半に伊東純也（ゲンク）が加点し、再び上田が決めた。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。◇◇◇