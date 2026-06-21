「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）今季ワーストの４失点で敗戦投手となった巨人・大勢投手は試合後、「僕が粘っていれば結果も変わったと思う」と言い切り、自ら責任を背負い込んだ。３点リードの八回、無死一塁から二ゴロ併殺打かと思われた打球を二塁・浦田がファンブル。ピンチを広げてしまうと、３本のタイムリーをあびてＫＯされた。大勢は「カバーしないといけない。カバー？そういう言い方もよくないと思う
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