Mrs. GREEN APPLEが、13日に授賞式が行われた国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、昨年に続き2年連続で「最優秀アーティスト賞」を受賞。このほか、楽曲、クリエイター、ファン、スタッフに贈られる5つの賞を受賞し、“チーム・ミセス”としての存在感を見せつけた。【ショート動画】「ありがとー！」MAJ受賞に喜び、オフショット主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」のほか、配信・発売日