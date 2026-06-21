お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が21日、自身のSNSを更新。サッカーW杯1次リーグF組の日本−チュニジア戦を現地で観戦したことを報告。ネット通販での痛恨ミスやスタジアムで遭遇した大物タレントとの3ショットなどを公開した。盛山は試合開始前にXを更新。「ネットでハチマキを買うときはよくみて買いましょう」と書き始め、ユニホームに法被、ハチマキを巻いたサポーターコーデを公開。「『必勝』のつもりやって