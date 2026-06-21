サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本代表は、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに４−０で大勝した。日本４−０チュニジア８大会連続出場の日本が、過去最多の１試合４得点で快勝した。４分に田中、中村との連係から鎌田が先取点。その後も攻撃の手を緩めず、上田のＷ杯初ゴールを含む２得点や伊東のＷ杯初ゴールで突き放した。チュニジアは攻撃の