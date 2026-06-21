歌手で俳優の中島健人が、あす22日放送のTBS系『プロフェッショナルランキング』（後8：55）に出演する。【番組カット】キラキラ笑顔で指ハートする中島健人『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。今回は、世界41ヶ国の音楽のプロ166人が投票した「日本の最強アニメソングBEST100」を2時間にわたって放送