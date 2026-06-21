【チュニス＝村上愛衣】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本と対戦したチュニジアでは２１日、早朝からカフェにサポーターが集まり、試合を観戦した。大差での敗北に落胆しつつ、日本代表のプレーを称賛する声も聞かれた。首都チュニスのカフェでは、午前５時のキックオフに合わせ、約３００人のサポーターが集まり、店内のテレビ画面にくぎ付けになった。前半から立て続けに失点し店内は重苦しい雰囲気に